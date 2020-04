In der reichsten Fußball-Liga der Welt geht die Moral verloren

Harry Kane, einer der bestbezahlten Stürmer der Premier League, erhält für seine Dienste bei Tottenham Hotspur 200.000 britische Pfund – pro Woche. Diese Summe reicht aus, um elf Briten, die in der Woche 40 Stunden für den gesetzlichen Mindestlohn von 8,72 Pfund arbeiten, jeweils ein Jahresgehalt zu zahlen. Dass in der reichsten Fußball-Liga der Welt und inmitten der Corona-Krise immer noch über einen Gehaltsverzicht gestritten wird, macht sprachlos.

Anders als in Deutschland fällt es den Profis in England Solidarität schwer

Dass der Fußball in diesen Zeiten seinen Beitrag leisten muss, ist in den anderen europäischen Ligen längst angekommen. In Deutschland, Italien oder Spanien haben Top-Spieler früh freiwillig auf einen Teil ihres Einkommens verzichtet. Im Mutterland des Fußballs aber fällt es schwer, Solidarität zu zeigen – selbst jetzt, da in Großbritannien die Folgen der Corona-Pandemie immer heftiger werden.

Der deutsche Nationalspieler und gebürtige Gelsenkirchener Ilkay Gündogan, der bei Manchester City spielt, bedauert das Verhalten einer Liga, in der vieles aus den Fugen geraten scheint. So stemmt sich die Spielergewerkschaft weiter gegen Kürzungen und streitet mit den Klubs, von denen einige nun ihre „einfachen“, nicht spielenden Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. Es ist beschämend.