Fußball In England auf ewig eine Legende - Geoff Hurst wird 80

London. Geoff Hurst schoss das Wembley-Tor. Die Queen schlug den Fußball-Helden zum Ritter. An diesem Mittwoch feiert er seinen 80. Geburtstag.

Eigentlich hätte Geoff Hurst eine Randnotiz bleiben sollen bei der Weltmeisterschaft 1966. Der Angreifer von West Ham United hatte erst wenige Monate zuvor sein Debüt gefeiert in der englischen Nationalmannschaft und saß in der Vorrunde des Turniers im eigenen Land nur auf der Bank. Trainer Alf Ramsey gab Roger Hunt vom FC Liverpool und Jimmy Greaves von Tottenham Hotspur den Vorzug im Sturm. Einwechselungen gab es noch nicht. Entweder, man war in der ersten Elf, oder man musste sich mit der Rolle als Zuschauer begnügen. Hurst schien dem Zuschauer-Schicksal geweiht zu sein.