Kapselverletzung im Sprunggelenk: Pause für Bayerns Sané

München Leroy Sané droht beim FC Bayern auszufallen. Der Offensivspieler hat eine Kapselverletzung am Sprunggelenk. Reicht es für die PSG-Kraftprobe?

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané droht beim FC Bayern München eine vor dem Champions-League-Knaller gegen Paris Saint-Germain auszufallen.

Laut einem Bericht der „Bild“ hat der 27-Jährige eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten und muss einige Tage pausieren. Außer dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart könnte für ihn auch das Achtelfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters gegen PSG gefährdet sein.

Sané ist zwar derzeit nicht in der Top-Form von vor der WM, sein Ausfall würde die Bayern dennoch treffen. Mit zehn Toren und sechs Vorlagen glänzte er vor der Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr findet er seinen Rhythmus nicht.

Da hilft es den Münchnern besonders, dass Sadio Mané wieder zurück ist. Mehr als drei Monate nach einer Sehnenverletzung am Wadenbeinköpfchen, die für ihn das WM-Aus bedeutete, stand Afrikas Fußballer des Jahres zuletzt wieder auf dem Platz. „Das Gefühl war einfach nur fantastisch“, sagte der 30-Jährige nach seinem ersten Einsatz in diesem Jahr als Joker beim 3:0 gegen Union Berlin. „Ich hoffe, dass ich schnell Minuten sammeln kann und Richtung Rückspiel gegen PSG wieder zu alter Form komme.“

Vor dem Champions-League-Spektakel am kommenden Mittwoch gegen die Star-Auswahl um den frisch gekürten Weltfußballer Lionel Messi steht am Samstag die Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart an. Trainer Julian Nagelsmann wird bei der Pflichtaufgabe seiner Mannschaft in Schwaben schon die Formation für die PSG-Kraftprobe im Blick haben.

Nach einem 1:0 im Hinspiel in Paris haben die Münchner gute Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale. In der Bundesliga führen die Bayern die Tabelle punktgleich mit Borussia Dortmund dank des besseren Torverhältnisses an. Die Dortmunder erwarten bereits am Freitagabend Verfolger RB Leipzig zum Spitzenspiel.