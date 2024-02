Katar im Finale gegen Jordanien

Doha Das Finale beim Asien-Cup ist perfekt. Es treffen zwei Teams aufeinander, die vor dem Turnier nicht unbedingt zu den Top-Favoriten gehörten.

Gastgeber Katar darf beim Asien-Cup weiter auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen.

Die Auswahl des Emirats siegte im Halbfinale gegen den Iran etwas glücklich mit 3:2 (2:1) und trifft damit am Samstag (16.00 Uhr) im Endspiel auf Jordanien, das tags zuvor Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann ausgeschaltet hatte.

Almoez Ali gelang der Siegtreffer für Katar in der 82. Minute. Zuvor hatten der Ex-Leverkusener Sardar Azmoun (4.) und Alireza Jahanbakhsh per Elfmeter (51.) für den Iran und Jassem Gaber (17.) sowie Akram Afif (43.) für die Gastgeber getroffen. Der Iraner Shoja Khalilzadeh sah in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+3). Katar hatte 2019 erstmals den Asien-Cup gewonnen. Bei der Heim-WM 2022 schied das Team dagegen in der Vorrunde aus.