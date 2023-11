Keine EM-Doku über DFB-Auswahl im Katar-Format

Berlin Die Dokumentation zum WM-Aus der DFB-Auswahl in Katar hatte für große Aufregung gesorgt. Eine Fortsetzung zur Heim-EM 2024 wird es aber nicht geben - zumindest nicht im selben Format.

Vom Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 wird es anders als nach der WM 2022 in Katar keine Dokumentation von einem externen Anbieter geben.

Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Format „All or Nothing“ des Streamingdienstes Amazon Prime Video über das Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl vor einem Jahr hatte im vergangenen September für große Aufregung gesorgt.

Dem Bericht zufolge soll es mehrere Interessenten für die filmische Begleitung der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben haben. Das Heim-Turnier beginnt am 14. Juni mit dem deutschen Eröffnungsspiel in München und endet am 14. Juli in Berlin.

In Katar hatte Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick die Nationalmannschaft betreut, die vierteilige Dokumentation erschien unmittelbar vor dem ersten Länderspiel dieser Saison im September. Das 1:4 gegen Japan war Flicks letztes Spiel. Die Doku hatte in den sichtbaren Szenen deutliche Probleme innerhalb der Mannschaft offengelegt. Ob der DFB nach der EM eine selbst produzierte Dokumentation veröffentlicht, ist offen.