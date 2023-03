Kimmich trägt Schwarz-Rot-Gold: DFB beendet Binden-Debatte

Frankfurt/Main Joshua Kimmich wird als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft beim ersten Länderspiel des Jahres am Samstag gegen Peru eine schwarz-rot-goldene Binde tragen.

Joshua Kimmich wird als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft beim ersten Länderspiel des Jahres am Samstag gegen Peru eine schwarz-rot-goldene Binde tragen.

Bis zur Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer soll der Spielführer der DFB-Auswahl eine Kapitänsbinde in den Nationalfarben tragen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch am Rande des Trainings der Nationalmannschaft in Frankfurt.

Der Verband beendet damit die Diskussion um die Spielführerbinde, die durch den Streit mit der FIFA bei der WM in Katar vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan (1:2) eskaliert war. Zuerst hatte die „Bild“ über die Entscheidung berichtet.

Der DFB hatte damals wie einige andere Teams mit der sogenannten „One Love“-Binde ein Zeichen für Vielfalt setzen wollen. Dies war vom Fußball-Weltverband kurzfristig untersagt worden. Im Sommer 2021 hatte Kapitän Manuel Neuer, der den Jahresauftakt verletzt verpasst, eine Regenbogen-Binde getragen.

Gespräche zwischen Flick, Völler und Kimmich

Die Entscheidung für die schwarz-rot-goldene Binde sei in Gesprächen von Sportdirektor Rudi Völler, Bundestrainer Hansi Flick und Kimmich getroffen worden. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf sei involviert gewesen, bestätigte der DFB. Flick hatte zuvor schon gesagt, dass das Thema für ihn beendet sei.

„Ich habe dazu alles gesagt. Es darf nicht nochmal so sein, dass diese Dinge im Fokus stehen, sondern die Mannschaft sollte einfach Fußball spielen. Sie soll gut Fußball spielen, das ist ihr Auftrag. Da sind wir uns einig“, sagte der Bundestrainer bei der Nominierung seines Kaders in der vergangenen Woche. Bei der EM im Sommer kommenden Jahres wird der Kontinentalverband UEFA die Spielführer-Binden zur Verfügung stellen. Logo oder Farben sind noch nicht bekannt.