Klub-WM in Katar: Titel mit Beigeschmack für den FC Bayern

Essen. Sechs Pokale sind für den FC Bayern eine Auszeichnung. Die Corona-Infektion von Thomas Müller aber sendet ein verheerendes Signal. Ein Kommentar.

Trainer Hansi Flick sprang auf und reichte allen Anwesenden auf der Bank des FC Bayern München freudestrahlend die Hand, Torwart Manuel Neuer rannte nach dem Sieg über Tigres im Finale der Klub-WM zum Mittelkreis und nahm seine Mitspieler in die Arme.

Auch wenn einzelne Exemplare der Spezies Profifußballer mit gierigem oder rücksichtslosem Verhalten immer wieder anderes vorleben: Die Bilder jubelnder Bayern zeigen, dass es in dieser Berufsgruppe noch diejenigen gibt, die nicht nur Raffzähne sind, deren Antrieb weiter Titel und Pokale sind.

Klub-WM: Flick und dem FC Bayern gebührt Respekt für sechs Titel

Natürlich, die Münchener sind noch besser bezahlt als die meisten der Kollegen im Bundesliga-Spielbetrieb, und die sportlich weitgehend nebensächliche Klub-WM kann auch nur ihnen im Jahr des Champions-League-Triumphs von großer Bedeutung sein. Trotzdem: Sechs Titel binnen eines halben Jahres einzustreichen, sind ein außergewöhnlicher Vorgang. Dafür gebührt den Spielern und ihrem Trainer Hansi Flick Respekt.

Es bleibt jedoch auch ein Titel mit bitterem Beigeschmack, geholt in einem Land, das Korruption und Terrorismus fördert, in dem Arbeiter wie Sklaven gehalten werden, dem sich der deutsche Rekordmeister aber durch eine Sponsorenpartnerschaft verbunden fühlt.

Ein ebenso schlimmes Zeichen am Finaltag: die Corona-Infektion von Thomas Müller. Leon Goretzka und Javi Martinez konnten deswegen nicht mit nach Katar fliegen, der Weltmeister von 2014 hat sich vor Ort angesteckt. In Zeiten der Pandemie ist die Frage gestattet, ob solche Turniere gespielt werden müssen. Oder ob in den bevorstehenden Wochen in der Champions League die Vereine erhöhte Vorsichtsmaßnahmen, die sich durch erschwerte Einreisen ergeben, mir nichts, dir nichts umgehen dürfen, nur damit der Spielbetrieb aufrecht gehalten werden kann.

Klub-WM und Champions League zeigen: Der Fußball spielt nach seinen eigenen Regeln

Da jeder angehalten ist, nicht zu reisen, Kontakte zu reduzieren, sich an Hygieneregeln zu halten, liegt die Antwort auf der Hand: Nein. Im Profifußball stört das nur niemanden. Das belegen die Reise nach Katar und der Titel des FC Bayern München bei der Klub-WM aufs Neue.