Köln-Manager Heldt kritisiert Uefa und regt EM-Verlegung an

Borussia Mönchengladbach hat das rheinische Derby in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) gewonnen. Doch der Spielverlauf war im Anschluss an die Partie kein großes Thema. Kölns Geschäftsführer Horst Heldt sprach in einer Journalistenrunde zunächst über die aus Gästesicht unglückliche Niederlage. Dann ging es aber um die Ungewissheit, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus‘ aktuell herrscht.

Köln-Sportchef Heldt: Uefa soll "aus ihrer Deckung kommen"

„Ich halte die anstehenden Länderspiele für kompletten Wahnsinn“, sagte der 50-Jährige und legte nach: „Die Uefa soll da langsam mal aus ihrer Deckung kommen.“ Heldt zieht es bereits in Erwägung, Profis nicht für die Länderspiele Ende März abzustellen, auch wenn das Sperren mit sich bringen würde. Außerdem empfahl er der Europäischen Fußball-Union, die Europameisterschaft ins kommende Jahr zu verlegen.

Heldt war in Mönchengladbach Zeuge des ersten Geisterspiels der Bundesliga-Geschichte. Um in Zeiten des Coranavirus‘ das Ansteckungsrisiko einzudämmen, gab das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag einen Erlass heraus, der auch Bundesliga-Spiele vor Zuschauern untersagte. Für Heldt war es ein komisches Gefühl. „Eine große Erkenntnis des Spiels war für mich, dass die Bundesliga ohne Fans keinen Spaß macht“, sagt der FC-Geschäftsführer.

Krisensitzung der DFL am Montag

Am Samstag bestreitet sein Klub das nächste Geisterspiel. Auch für die Partie gegen FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) sind keine Zuschauer zugelassen. „Es ist bestimmt kein Nachteil, dass wir so etwas schon mal erlebt haben“, erklärte Heldt.

Zwei Tage nach dem Mainz-Spiel steht eine Krisensetzung bei der Deutschen Fußball-Liga auf dem Programm. Dort soll entschieden werden, unter welchen Bedingungen die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird. Ob die Spielzeit wie geplant am 16. Mai endet, dazu kann sich Horst Heldt aktuell noch keine Meinung bilden. Nur so viel wollte er am Mittwochabend sagen: „Mit einem Abbruch der Saison könnte ich mich jetzt nicht anfreunden.“