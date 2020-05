Kult-Coach Peter Neururer hört auf - und fängt neu an

„Die Entscheidung ist mir unheimlich schwer gefallen, aber wer mich kennt, der weiß: Wenn ich einmal nein sage, dann heißt es auch nein“, stellt der Harley Davidson-Fan, der im Westen Schalke 04, den 1. FC Köln, den MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen betreute, unmissverständlich fest. Insgesamt umfasst Neururers sportliche Vita 15 Profi-Klubs. Seinen größten Erfolg feierte er in Bochum. Mit dem VfL schaffte er den Sprung in den Uefa-Pokal.

Oft wurde Neururer als Feuerwehrmann engagiert. Jetzt meint er mit einem Zwinkern: „Da müssten sich die Vereine demnächst mal etwas anderes einfallen lassen.“ Neururer wird dem Fußball aber weiterhin erhalten bleiben – allerdings in anderer Funktion.

Neururer steigt mit Stölting in die Spielerberatung ein

Bei der in Gelsenkirchen ansässigen Stölting-Gruppe hat der 65-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Auf seiner nagelneuen Visitenkarte ist die Bezeichnung „Beirat Stölting Personal & Management GmbH“ aufgedruckt. Was heißt das genau? Neururer steigt mit der Stölting-Gruppe in den Spielerberatungs-Sektor ein und setzt dabei auf Klasse anstatt auf Masse. Und auf Glaubwürdigkeit. „Die muss da sein, sonst funktioniert das nicht. Wir werden kein einziges Geschäft machen, nur um ein Geschäft abzuwickeln“, sagt der einstige Hannoveraner.

„Ich möchte in meinem Alter einfach noch einmal etwas Neues anfangen. Ich habe in meiner Karriere oft spontane Dinge gemacht. Das ist jetzt ein wohldurchdachter Entschluss“, sagt Neururer gegenüber der WAZ, „Stölting und ich legen unsere Netzwerke zusammen. Dadurch können wir etwas Großartiges auf die Beine stellen.“ Neururer geht ins Detail: „Den Spieler xy nur das Geldes wegen zu verkaufen, das wird es bei uns nicht geben. Wir wollen beratend und vermittelnd unterwegs sein, konzentrieren uns auf Deutschland und auf Europa. Es gibt in Deutschland kaum eine Agentur, die das anbieten kann, was wir machen.“

Abstand, bitte: Peter Neururer gibt sky-Reporter Jesco von Eichmann ein Interview. Aufgrund des Coronavirus ist die Mikrofon-Stange verlängert und das Mikrofon abgeklebt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Unzufriedene Spieler im Fokus

Dabei will Neururer auch den Bereich der Spieler unter die Lupe nehmen, die bei ihren jetzigen Vereinen unzufrieden sind, aber noch laufende Verträge besitzen. Neururer weiß aus langjähriger Erfahrung, dass es solche Konstellationen bei fast jedem Verein mehrfach gibt. „Wir werden die Bundesliga, die 2. Liga und alle Nachwuchsleistungszentren abarbeiten“, kündigt er an, „wir wollen uns nicht aufdrängen, aber sagen: Hallo, wir sind da. Und wir wollen helfen.“

Vor einigen Wochen hat die Stölting-Gruppe bereits einen größeren Coup eingefädelt. „Einen Transfer haben wir gemacht: Von Dortmund nach Lissabon“, sagt Stölting-Geschäftsführer Dominik Mosbacher. Den Namen spricht er zwar nicht aus, aber dass es sich dabei um Mittelfeldspieler Julian Weigl (24) handelt, ist klar. Weigl unterschrieb beim portugiesischen Top-Klub, der für ihn 20 Millionen Euro hinblätterte, einen Vier-Jahres-Vertrag. „Einige größere Transfers werden noch folgen“, kündigt Neururer aus Sicht seines neuen Arbeitgebers an, „auch wenn man zurzeit noch nicht weiß, wie es in der Corona-Zeit mit dem Fußball insgesamt weitergeht. Ich bin sicher, dass auf dem Transfermarkt eine unglaubliche Entwicklung stattfinden wird.“

Neururer soll as Zugpferd dienen

Und dabei wird die Stölting-Gruppe mit Neururer als Zugpferd mitmischen. Dominik Mosbacher: „Wir wollen mit Knowhow und Peters Lebenserfahrung sowie seiner Fußball-Erfahrung punkten. Für uns ist das eine spannende Herausforderung und der nächste Step für unser Unternehmen.“ Stölting beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter, ist bei Schalke 04 für die Reinigungsdienstleistungen in der Arena zuständig und übernimmt ab Juli auch den Sicherheitsdienst bei S04-Heimspielen.

Die Stölting Personal & Management GmbH setzt zusammen mit Peter Neururer nicht nur auf die Karte Fußball. „Es gibt auch andere interessante Mannschafts-Sportarten, die sehr, sehr attraktiv sind“, sagt der Kult-Trainer – und denkt unter anderem an Handball. Mit Ex-Nationalspieler Pascal Hens gab es bereits einen lockeren Austausch. Auch zum ehemaligen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste gibt es schon länger einen Draht. Wohin die Ideen und Kontakte führen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Eine Hintertür hält sich Neururer im Trainer-Bereich dann doch noch offen: Aktuell befindet sich der Routinier noch in zwei Auslands-Gesprächen, die allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht im Eiltempo vonstatten gehen. „Wenn es zu einer Verpflichtung kommen würde, dann hätte das keine Auswirkungen auf meine neue Tätigkeit bei Stölting. Es wäre nur ein weiteres Dazuholen von zusätzlichen Netzwerken“, so Neururer.