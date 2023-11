Leverkusens Frimpong fehlt Niederlande wegen Hüftproblemen

Leverkusen Leverkusens Jeremie Frimpong wird der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Samstag gegen Irland und am Dienstag auf Gibraltar fehlen. Wie der Tabellenführer der Bundesliga beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte, plagen den 22 Jahre alten Rechtsverteidiger leichte Hüftprobleme. Das Trainingscamp des Nationalteams habe er deshalb vorzeitig verlassen. Ein Einsatz Frimpongs im kommenden Bundesliga-Spiel am 25. November bei Werder Bremen werde aber angestrebt, hieß es.

Frimpong, der bislang erst auf ein Länderspiel für die Niederlande kommt, ist einer der Garanten der bisher so erfolgreich verlaufenden Leverkusener Saison. In elf Bundesliga-Spielen für das Team von Trainer Xabi Alonso erzielte er drei Tore und gab sechs Vorlagen.