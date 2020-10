Live: 1:0! Lewandowski trifft vor der Pause gegen Hertha BSC

Bayern-Superstar Robert Lewandowski hat seine Mannschaft gegen Hertha BSC in Führung geschossen.

München. Nach dem Erfolg im Supercup gegen den BVB (3:2) rotiert Bayern-Trainer Hansi Flick im Heimspiel gegen Hertha BSC. Der Live-Ticker.

Trainer Hansi Flick nimmt vier Tage nach dem Supercup-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund fünf Wechsel in der Anfangsformation vor und verhilft einem 20-Jährigen zum Startelf-Debüt. Der Amerikaner Chris Richards darf am Sonntag im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC erstmals von Beginn an ran. Wie erwartet kehren die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Leon Goretzka ins Team zurück.

Serge Gnabry und Jérôme Boateng laufen ebenfalls von Beginn an auf. Während Kingsley Coman wegen muskulärer Probleme passen muss, sitzen die gegen den BVB eingesetzten Benjamin Pavard, Niklas Süle, Javi Martínez und Corentin Tolisso auf der Bank.

Hertha muss ohne Innenverteidiger Jordan Torunarigha auskommen. Wegen eines Teilrisses des Syndesmosebandes im Sprunggelenk fällt er die nächsten Wochen aus. Niklas Stark dürfte dafür nach hinten rücken. Mathew Leckie (Nackenprobleme), Lukas Klünter (Magen-Darm), Javairô Dilrosun und Karim Rekik (beide Oberschenkel-Probleme) fehlen ebenfalls.

Neuzugang Jhon Cordoba (1. FC Köln) stürmt erstmals von Beginn an für den zuletzt glücklosen Krzysztof Piatek. Neu im Team ist der niederländische Neuzugang Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen). (dpa)

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

FC Bayern - Hertha BSC 1:0