Live! 2:0! Bayer Leverkusen in der Europa League auf Kurs

Leverkusen. Bayer Leverkusen ist am Donnerstagabend in der Europa League gefordert. Gegen BK Häcken startet der Bundesliga-Tabellenführer furios.

126 Tage nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus gegen die AS Rom startet Bayer Leverkusen als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in die neue Saison der Europa League gegen BK Häcken aus Schweden. Nach dem 2:2 im Spitzenspiel am Freitag beim FC Bayern München kann die Werkself mit großem Selbstvertrauen in die Partie am Donnerstag (18.45/RTL+) gehen. In der Gruppe H sind die Rheinländer klarer Favorit. Die Schweden sind erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in einer Europacup-Gruppenphase dabei, nachdem das Team aus Göteborg erstmals nationaler Meister wurde. Auch den Pokal gewann das Team von Per-Mathias Høgmo, dem früheren Nationaltrainer der norwegischen Frauen und Männer, anschließend.

Bayer Leverkusen gegen BK Häcken heute im Live-Ticker

Gruppe H: Bayer Leverkusen - BK Häcken

Bayer Leverkusen: Hradecky - Stanisic, Tah, Tapsoba, Grimaldo - Xhaka, Palacios - Tella, Wirtz, Adli - Boniface

BK Häcken: Abrahamsson - Sandberg, Ousou, Hovland, Barrett Laursen - Rygaard, Gustafsson, Amane - Chilufya, Gustafson, Layouni

Schiedsrichter: Manfredas Lukjancukas (Litauen)

