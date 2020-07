Live! 3:3! Wahnsinn: SGS Essen gleicht in letzter Minute aus

Köln. Die Spierinnen der SGS Essen gehen als Außenseiter ins DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Gelingt ihnen die Sensation? Der Live-Ticker.

Es herrscht fast gespenstische Stille, wo sonst die ersten Zuschauer nach ihren Plätzen suchen. 17.000 waren es im vergangenen Jahr, doch das diesjährige Pokalfinale in Köln wird heute ab 16.45 Uhr wie fast alle Sportereignisse ohne Zuschauer stattfinden. Zu hören sind nur die Kommandos der Spielerinnen auf dem Rasen des Müngersdorfer Stadions und die Schussgeräusche, wenn die Bälle während der Aufwärmphase aufs Tor gejagt werden.

VfL Wolfsburg gegen SGS Essen – es ist ein Aufeinandertreffen, in dem die Rollen klar verteilt sind. Hier die dominanten Wolfsburgerinnen, die nach dem jüngsten Feiern der vierten Meisterschaft in Folge heute den sechsten Pokalsieg in Folge bejubeln könnten. Dort die Fußballfrauen aus dem Essener Stadtteil Schönebeck, die erst zum zweiten Mal überhaupt im Finale stehen, die statt mit internationaler Prominenz wie der Gegner mit Talenten aus der Region auflaufen. Vor allem eines wollen sie verhindern: Dass sie wie vor sechs Jahren gegen den 1. FFC Frankfurt schon früh in Rückstand geraten und die Spannung schnell dahin ist. Damals lag die SGS schon nach drei Minuten zurück, am Ende gab es ein 0:3.

Zudem wird es eine große Abschiedsvorstellung: Letztmals werden die deutschen Nationalspielerinnen Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Marina Hegering, Lea Schüller (beide FC Bayern) und Turid Knaak (Ziel unbekannt) das SGS-Trikot ragen. Alle vier stehen heute in der Startelf. „Es ist das letzte Spiel für uns als Team in dieser Konstellation, das setzt Energien frei“, sagte Marina Hegering im Gespräch mit dieser Redaktion. Ihr Trainer Markus Högner sieht es ähnlich: „Wir werden im nächsten Jahr einen Riesenumbruch haben. Es wäre schön, diesen Umbruch mit einem Titel einzuleiten.“

Dagegen hat freilich der VfL Wolfsburg etwas einzuwenden. „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, sagt Spielführerin Alexandra Popp. Die Gevelsbergerin und frühere Spielerin des FCR Duisburg 2001 hatte ohnehin die Devise ausgegeben: „Der Pokal gehört nach Wolfsburg!“ Schiedsrichterin des Pokalfinals ist Nadine Westerhoff aus Bochum. Als Assistentinnen fungieren Sina Diekmann und Annika Paszehr, Vierte Offizielle ist Kathrin Heimann.

Die Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Abt - Blässe, Goeßling, Doorsun, Janssen - Popp, Engen - Huth, Harder, Rolfö – Pajor

SGS Essen: Johannes - Klasen, Hegering, Brüggemann, Ostermeier - Feldkamp, Oberdorf, Senß - Anyomi, Knaak - Schüller

