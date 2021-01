Live-Ticker Live! Leverkusen will näher an die Tabellenspitze rücken

Leverkusen. Im Verfolgerduell trifft Bayer Leverkusen auf Überraschungsteam Union Berlin. Verfolgen Sie das Freitagsspiel bei uns im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen will gegen den 1. FC Union das halbe Dutzend voll machen. Alle bisherigen fünf Duelle mit den Berlinern, ob in der Bundesliga oder im DFB-Pokal, konnte die Werkself gewinnen. Mit einem Sieg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Auftaktpartie des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga würde Bayer bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Bayern München heranrücken. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz dürfte aber gewarnt sein. Union hat als Überraschungsteam der Liga seit sieben Heimspielen nicht mehr verloren.

Während Bayer zuletzt drei Mal nicht gewinnen konnte, sind die Köpenicker seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen - in diese Serie fallen auch das 1:1 gegen den FC Bayern und der 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund. Mit einem weiteren Heimerfolg würde Union bis auf einen Zähler zu Bayer aufschließen und zumindest für einen Tag den BVB überflügeln. (dpa)