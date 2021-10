Live! Bayern weiter ohne Goretzka, Davies - und Nagelsmann

Essen. Der FC Bayern spielt gegen Hoffenheim. RB Leipzig ist Favorit gegen Fürth. Der Samstag-Nachmittag in der Bundesliga im Live-Ticker.

Der FC Bayern muss auch im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten. Der erkältete deutsche Mittelfeldspieler und der angeschlagene Linksverteidiger aus Kanada hatten schon am Mittwochabend beim 4:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon nicht auflaufen können.

Goretzka sei noch nicht zu 100 Prozent fit, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag bei einer Video-Pressekonferenz. Bei Davies sei das Risiko für eine Rückkehr zu groß, man schaue in Richtung Mittwoch. Die Münchner spielen an diesem Tag (20.45 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach.

Julian Nagelsmann ist nach Corona-Infektion in Isolation

Nagelsmann selbst kann vorerst wegen einer Corona-Infektion nicht an der Seitenlinie stehen, ihn vertreten vor Ort seine Assistenten um Dino Toppmöller. (dpa)

Alle Partien des Bundesliga-Samstagnachmittags im Live-Ticker:

Bayern München - TSG Hoffenheim

RB Leipzig - Greuther Fürth

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball