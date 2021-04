LIVE! Bochum-Verfolger Fürth führt 1:0 gegen Sandhausen

Fürth. Nachholspiel in der 2. Bundesliga, oben gegen unten: Aufstiegsanwärter Fürth empfängt Abstiegskandidat Sandhausen. Hier ist unser Ticker!

Die SpVgg Greuther Fürth ist erster Verfolger des Zweitliga-Spitzenreiters VfL Bochum und kann einen großen Schritt Richtung Aufstieg schaffen - mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen.

Auf Seiten der Fürther nimmt Stefan Leitl im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Sonntag zwei Veränderungen vor. Anstelle von Sebastian Ernst (Bank) und Anton Stach (Gelbsperre) rutschen Luca Itter und Hans Nunoo Sarpei in die Fürther Startelf. Lediglich eine Umstellungen gibt es bei den Gästen. SVS-Trainer Gerhard Kleppinger setzt Erik Zenga auf die Bank und beordert dafür Janik Bachmann in Sandhausens Anfangsformation. (fs)

So spielen Greuther Fürth und Sandhausen

Fürth: Burchert - Jaeckel, Bauer, Itter - Meyerhöfer, Seguin, Sarpei, Raum - Green - Hrgota, Nielsen. Trainer: Leitl

Sandhausen: Kapino - Nauber, Kister, Zhirov - Diekmeier, Taffertshofer, Bachmann, Nartey - Biada - Behrens, Keita-Ruel. Trainer: Kleppinger

Schiedsrichter: Schmidt

Tor: 1:0 Sarpei (9.).

Hier geht es zum Live-Ticker