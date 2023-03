Live! 2:0! Deutschland gegen Peru mit drei BVB-Spielern

Mainz. Im ersten Spiel nach dem WM-Debakel in Katar trifft Deutschland heute (20:45 Uhr) in Mainz auf Peru. Das DFB-Spiel im Live-Ticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im ersten Länderspiel des Jahres gegen Peru mit Neuling Marius Wolf und Rückkehrer Emre Can in der Startelf an. Als dritten Profi vom Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund bietet Bundestrainer Hansi Flick am Samstagabend in Mainz Abwehrspieler Nico Schlotterbeck auf. Vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München beginnt dagegen nur Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, der die DFB-Auswahl in seinem 75. Länderspiel als Kapitän anführt.

Deutschland gegen Peru: Das DFB-Spiel heute im Live-Ticker

Neben Kimmich ist der Leipziger Außenverteidiger David Raum der einzige verbliebene Akteur aus der Formation, die am 1. Dezember gegen Costa Rica beim bitteren WM-Aus begonnen hatte. Flick nimmt auch eine Systemumstellung vor. Er beginnt mit zwei Stürmern, dem Bremer Niclas Füllkrug und Leipzigs Timo Werner. Erstmals steht der 19 Jahre alte Leverkusener Florian Wirtz in der Startelf, der wie Werner die WM verletzt verpasst hatte.

Die deutsche Startelf: ter Stegen - Wolf, Ginter, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Can - Wirtz, Havertz - Füllkrug, Werner

BVB-Profi Marius Wolf (l.) feiert sein Debüt bei der Nationalmannschaft. Foto: dpa

