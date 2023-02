Live-Ticker Live! DFB-Pokal: Mainz 05 will Bayern in die Krise stürzen

Mainz. Der FC Bayern hat im Jahr 2023 noch keinen Sieg eingefahren. Im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 muss sich das heute ändern. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach drei Unentschieden in der Fußball-Bundesliga muss der FC Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) wieder gewinnen - oder der Titel im DFB-Pokal ist weg. Die Münchner treten im Achtelfinale beim FSV Mainz 05 an. Man wolle natürlich gerne ins Finale und den Pokal gewinnen, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Dafür müsse man den Schritt in Mainz machen. Im April 2021 und im April 2022 feierten die 05er Bundesliga-Heimsiege gegen den FC Bayern.

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern - Das Spiel im Live-Ticker

Die Bayern sorgten mit einem spektakulären Transfer am Deadline Day für Aufsehen. João Cancelo komplettiert das Winter-Trio, das die Lücke von Neuer & Co. schließen soll. Schon im Pokal-Achtelfinale in Mainz, dem 75. Pflichtspiel von Nagelsmann beim FC Bayern, könnte der portugiesische Nationalverteidiger im Kampf gegen die Ergebniskrise auf dem Rasen stehen.

FC Bayern: Double das "Minimalziel"

„Generell ist das Double immer das Minimalziel einer Saison“, sagte Nagelsmann und schaute sich die „sehr sinnvolle Verstärkung“ Cancelo gründlich im Abschlusstraining an. „Die letzten zwei Pokalsaisons waren nicht der Anspruch von Bayern München.“ Zweimal scheiterten die Bayern krachend in Runde zwei, jetzt würde ein Achtelfinal-K.o. nach zuletzt drei 1:1 in der Fußball-Bundesliga für einige Turbulenzen in München sorgen. Das würde dem portugiesischen WM-Verteidiger, der in sein „Abenteuer“ bei einem „großen Verein“ startet, den Anfang nicht gerade erleichtern. (fs mit dpa)

