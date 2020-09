Fussball Live! DFB in der Nations League mit BVB-Profi Emre Can

Stuttgart. Deutschland spielt in der Nations League gegen Spanien. Verfolgen Sie das erste Länderspiel nach der Corona-Pause bei uns im Live-Ticker.

Nach 289 Tagen Pause bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Gegner in der ersten Partie der Nations League ist um 20.45 Uhr (ZDF) in Stuttgart Spanien. „Es fühlt sich für uns gut an, das Spiel wieder aufzunehmen“, sagte Joachim Löw. „Alle, die hier sind, haben sich wirklich gefreut. Es ist, als wäre es gestern gewesen“, meinte der Bundestrainer. Löw steht in seinem 15. Jahr als Bundestrainer vor besonderen Herausforderungen. Das große Ziel ist die EM im Sommer.

Deutschland: Trapp - Can, Süle, Rüdiger - Gosens, Kehrer - Gündogan, Kroos, Draxler - Werner, Sané

Nations League: Gruppenphase, 1. Spieltag

Deutschland - Spanien