Live! FC Bayern gegen PSG: Kracher in der Champions League

Der FC Bayern trifft heute in der Allianz Arena auf PSG. Es geht um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League.

München. Brisantes Giganten-Duell in der Champions League: Der FC Bayern geht mit einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen PSG. Das Spiel im Live-Ticker.

Der FC Bayern München will am Mittwoch (21.00 Uhr) den Viertelfinal-Einzug in der Champions League gegen Paris Saint-Germain perfekt machen. „Die Vorfreude ist da, es treffen zwei großartige Mannschaften aufeinander“, sagte Kapitän Thomas Müller.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte sich vor drei Wochen mit einem 1:0 in Paris eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpft. Kingsley Coman schoss im Prinzenpark-Stadion das entscheidende Tor gegen das französische Team um die Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé.

PSG beim FC Bayern ohne Neymar

Auf Neymar muss PSG im Rückspiel allerdings verzichten. Der Brasilianer fällt wegen einer Operation mehrere Monate aus. Besonders im Fokus steht dessen Teamkollege Mbappé, der nach seiner Rolle als Einwechselspieler im Hinspiel diesmal nach seiner auskurierten Verletzung in der Startelf steht. (dpa)

