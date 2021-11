Live-Ticker Live! Havertz per Außenrist - DFB-Team in Armenien vorn

Eriwan. Deutschland hat das WM-Ticket bereits sicher. Im abschließenden Quali-Spiel testet Bundestrainer Flick einige Profis. Der Live-Ticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt in Armenien (18.00 Uhr/RTL) zum letzten Spiel in der WM-Qualifikation an. Viel Druck hat das DFB-Team allerdings nicht, denn das WM-Tickets ist bereits sicher. Für Bundestrainer Hansi Flick bietet sich in Armenien die Chance, einige Spieler zu testen - auch weil eine Reihe von Spielern die Reise nach Eriwan gar nicht mehr angetreten haben.

Die Aufstellung des DFB-Teams:

Ter Stegen - Kehrer, Ginter, Tah, Raum - Neuhaus, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Havertz

