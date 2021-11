Live! Freiburg startet gegen Frankfurt mit der Bayern-Elf

Freiburg. Der SC Freiburg könnte mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt früh Champions-League-Ambitionen untermauern. Das Spiel im Live-Ticker.

Der SC Freiburg setzt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf exakt die gleiche Startelf wie bei der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München vor zwei Wochen. Auch Verteidiger Nico Schlotterbeck, dessen Einsatz wegen muskulärer Probleme fraglich war, ist dabei. Die Badener können gegen Frankfurt einen Klubrekord einstellen: Zehn Heimspiele ohne Niederlage in Serie gelangen ihnen in der Fußball-Bundesliga bislang nur 2012.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth auf zwei Positionen: Für Martin Hinteregger, der im Training einen Schlag abbekommen hat und deshalb ausfällt, sowie Erik Durm (auf der Bank) beginnen die Routiniers Makoto Hasebe und Timothy Chandler.(dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker:

