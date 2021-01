Live! Gelingt Mainz der nächste Sieg im Abstiegskampf?

Stuttgart Der Abstiegskonkurrent von Schalke 04 tritt beim VfB Stuttgart an. Der Tabellenzehnte hofft im Führungschaos auf einen Heimsieg. Der Live-Ticker.

Dem Chaos auf der Führungsebene zum Trotz will der VfB Stuttgart endlich ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 19. Spieltags den Tabellenvorletzten 1. FSV Mainz 05. In bisher acht Spielen im eigenen Stadion holte seine Elf noch keinen Sieg.

„Man sieht unter dem neuen Trainer, in welche Richtung es mit Blick auf Spielidee und Teamgeist gehen soll. Sie haben einen positiven Trend und sind im Aufschwung. Es ist keine einfache Aufgabe“, warnte Matarazzo.

Mainz hat drei Punkte mehr als Schalke

Seine Elf holte aus den vergangenen drei Partien nur einen Punkt, befindet sich im Abwärtstrend und steht unter Druck, damit der komfortable Vorsprung auf die Abstiegszone gewahrt wird. Die Mainzer überraschten zuletzt mit einem 3:2 gegen RB Leipzig und wollen ihre Aufholjagd im Abstiegskampf fortsetzen. Derzeit beträgt der Abstand zum Tabellenletzten Schalke 04 drei Punkte. Der Revierklub spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. (fs/dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker für das Spiel VfB Stuttgart - Mainz 05