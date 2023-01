Live! 2:0! Gladbach auf Kurs, Hertha BSC liegt wieder zurück

Essen. Beide Teams sind in diesem Jahr noch sieglos. Hertha empfängt Union Berlin zum Derby. Die Bundesliga-Partien im Live-Ticker:

Borussia Mönchengladbach hat fünf der vergangenen sieben Partien verloren und ist auswärts in dieser Saison noch ohne Dreier. Hoffenheim landete in den vergangenen elf Spielen nur einen einzigen Sieg. Bei Hoffenheim soll Neuzugang Brooks in der Startelf stehen, zumal Vogt und Akpoguma fehlen. Bei der Borussia ist der Einsatz von Kramer (Gehirnerschütterung) und Jonas Hofmann (Erkältung) fraglich.

Hertha BSC will nach vier Niederlagen in Serie mal wieder das Derby gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und ein im Abstiegskampf dringend benötigtes Erfolgserlebnis schaffen. Die Charlottenburger sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klarer Außenseiter im Bundesliga-Duell mit dem Rivalen aus Köpenick im Olympiastadion. Hertha geht angeschlagen in das brisante Stadt-Duell.

Werder Bremen und VfL Wolfsburg treffen sich zum Nordduell unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen: Werder verlor viermal in Serie. Der VfL gewann die vergangenen sechs Ligaspiele mit einem Torverhältnis von 22:1.

Der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg. Nach dem 0:6-Debakel in Wolfsburg hat sich Freiburg mit dem 1:1 gegen Frankfurt rehabilitiert. Augsburg kommt mit der guten Stimmung des ersten Siegs im neuen Jahr, dem 1:0 gegen Gladbach. Was die Zahlen angeht, ist der FCA für Freiburgs Trainer Christian Streich ein Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Club feiert er so viele Siege (10).

