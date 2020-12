Zwei Tore von Youngster Beier: Hoffenheim schlägt Gent

Sinsheim. Souveräne Vorstellung zum Abschluss der Gruppenphase. Hoffenheim schlägt Gent mit 4:1 - und vor allem ein Jungprofi kann dabei glänzen.

Die TSG Hoffenheim hat zum Abschluss der Gruppenspiele in der Europa League ihren fünften Sieg gelandet. Der Fußball-Bundesligist bezwang am Donnerstagabend in Sinsheim den bereits zuvor ausgeschiedenen belgischen Vizemeister KAA Gent mit 4:1 (2:0). Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, der zahlreiche Stammkräfte schonte, trafen zweimal der 18 Jahre alte Maximiliam Beier (21. Minute/49.) sowie Robert Skov (26.) und Andrej Kramaric (64.). Gent kam durch Nurio Fortuna zum Ehrentreffer (81.).

Damit beendete die TSG die Vorrunde ungeschlagen als Erster der Gruppe L mit 16 Punkten und 17:2 Toren. Erstmals zieht der Club in die K.o.-Runde eines internationalen Wettbewerbs ein, was schon vor der Partie feststand. Die Auslosung ist am 14. Dezember.