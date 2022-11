Schlecht für Schalke! Hertha BSC und VfL Bochum gewinnen

Essen. Schalkes Konkurrenz im Abstiegskampf punktet. Hertha BSC schlägt Köln 2:1, der VfL gewinnt sein erstes Auswärtsspiel der Saison in Augsburg 1:0.

Hertha BSC hat sich mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis in die lange Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz gewann am Samstag ihr letztes Spiel vor der WM mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln - und profitierte dabei auch von einem fast unmöglichen Fehlschuss des Kölners Sargis Adamyan. Nach dem ersten dritten Sieg aus 15 Spielen überwintern die Berliner dennoch im Tabellenkeller.

Wilfried Kanga (9.) und Marco Richter (54.) schossen die Hertha einen Tag vor ihrer Mitgliederversammlung zum Erfolg. Nach dem erst zweiten Heimerfolg der Saison dürfte neben der finanziellen Schieflage und den Turbulenzen um Investor Lars Windhorst aber auch die sportliche Situation für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

VfL Bochum gewinnt auch in Augsburg

Der VfL Bochum kann mit einem guten Gefühl in die WM-Pause gehen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch feierte beim FC Augsburg mit einem 1:0 (0:0) erstmals in dieser Saison einen zweiten Sieg in Serie und setzte damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Die Gastgeber, die nach dem Treffer des starken Christopher Antwi-Adjei (58.) durch Mergim Berisha einen Handelfmeter verschossen (61.), befinden sich nach sieben Spielen ohne Dreier weiter auf Talfahrt in Richtung Tabellenkeller.

Dritter Sieg in Folge: Bayer klettert aus dem Keller

Versöhnlicher Abschluss eines komplizierten Fußball-Jahres: Bayer Leverkusen hat im letzten Spiel vor der langen Winterpause den dritten Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Gegen den VfB Stuttgart setzte sich das Team von Trainer Xabi Alonso am Samstagsnachmittag mit 2:0 (1:0) durch. Moussa Diaby mit seinem sechsten Saisontor (30.) und Jonathan Tah (82.) trafen.

Leverkusens Moussa Diaby bejubelt sein Tor. Foto: dpa

Die katastrophal in die Saison gestartete Werkself kletterte so aus dem Tabellenkeller. Für Stuttgart dagegen geht der Blick nach dem 17. Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg nach unten. Der zuletzt durchaus erfolgreiche Interimstrainer Michael Wimmer verpasste es, weitere Argumente für eine Ernennung zum Cheftrainer zu sammeln.

Leipzig verhindert nächste Füllkrug-Party in Bremen

Keine nächste Füllkrug-Party im Weserstadion: RB Leipzig geht im Gefühl der Stärke in die WM-Pause. Die Sachsen setzten sich am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0) bei Werder Bremen durch und blieben damit auch im 13. Pflichtspiel hintereinander ungeschlagen.

Leipzig schiebt sich vorerst auf Rang zwei der Tabelle vor. Werder, das die Nominierung von Stürmer Niclas Füllkrug für das anstehende Großevent in Katar wild bejubelt hatte, verpasste das i-Tüpfelchen auf eine hervorragende erste Saisonphase und steht mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Vierter Sieg in Folge: Wolfsburg mit Erfolgsserie in WM-Pause

Der VfL Wolfsburg hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und geht mit acht ungeschlagenen Punktspielen in Folge in die lange WM-Pause. Die Niedersachsen gewannen am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:1 (1:1) bei der schwächelnden TSG Hoffenheim. Damit hat der VfL seinen vierten Ligasieg in Folge gefeiert.

Ridle Baku (56.) traf für den VfL. Dazu kam ein Eigentor des Hoffenheimers Ozan Kabak (45.+4). Für die TSG war es die dritte Pleite in Folge. Von den zurückliegenden neun Punktspielen hat Hoffenheim nur eines (bei Schalke 04) gewonnen. Daran änderte auch der Treffer des Österreichers Christoph Baumgartner (42.) nichts

