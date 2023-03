Live! 3:1! Bayer Leverkusen führt bei Werder Bremen

Bremen. Nach dem 2:0-Sieg in der Europa League will Bayer Leverkusen auch bei Werder Bremen überzeugen. Xabi Alonso rotiert ordentlich durch. Der Ticker.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat seine Mannschaft für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an diesem Sonntag kräftig umgebaut. Im Vergleich zum 2:0 in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag nahm der Spanier im Weserstadion (17.30 Uhr/DAZN) gleich fünf Umstellungen vor. Unter anderem wird Florian Wirtz geschont. Der 19-Jährige steht gar nicht erst im Kader. Patrick Schick und Karim Bellarabi sind angeschlagen und gehören ebenfalls nicht zum Aufgebot.

Bei den Gastgebern haben sich die Personalsorgen weiter verschärft. Nach Christian Groß, Marco Friedl und Romano Schmid muss auch Leonardo Bittencourt kurzfristig krankheitsbedingt passen. Immerhin steht der frühere Leverkusener Mitchell Weiser wieder zur Verfügung und rückt im Vergleich zum 1:2 in Augsburg vor einer Woche in die Startelf.

