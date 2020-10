Live-Ticker Live! Leverkusen startet gegen Nizza in die Europa League

Leverkusen. Zum Auftakt der Europa League wartet auf Leverkusen direkt ein harter Brocken: die OGC Nizza. Hier gibt es die Partie im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen startet in die Europa League - und mit OGC Nizza wartet direkt am ersten Spieltag der Gruppenphase ein starker Gegner. Das Team von Trainer Patrick Vieria beendete die französische Ligue 1 in der vergangenen Saison auf dem fünften Rang.

Die Werkself aus Leverkusen geht dennoch als Favorit in die Begegnung. Wie sich Bayer gegen die Franzosen schlägt, können Sie hier im Live-Ticker nachlesen.

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger, Palacios - Bailey, Amiri, Diaby - Alario.