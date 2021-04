Live! Doch noch nicht Meister? Bayern kassieren 0:2 in Mainz

Essen. Der FC Bayern München kann in Mainz seinen neunten deutschen Meistertitel in Serie perfekt machen. Die Spiele im Live-Ticker.

Der FC Bayern München kann schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seinen neunten deutschen Meistertitel in Serie perfekt machen. Bei einem Sieg beim FSV Mainz 05 wäre das Team von Trainer Hansi Flick an den folgenden drei Spieltagen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Vor dem 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig zehn Punkte. Die Leipziger spielen erst am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart. Für die Bayern wäre es die 31. deutsche Meisterschaft insgesamt.

Werder Bremen steht im Abstiegskampf nach zuletzt sechs Niederlagen nacheinander vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin unter Druck. Der SC Freiburg empfängt die TSG 1899 Hoffenheim (beide Partien 15.30 Uhr/Sky).(dpa)

