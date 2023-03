Live! RB Leipzig bei Manchester City: Das Spiel im Ticker

Manchester. RB Leipzig kann zum zweiten Mal in der Klubgeschichte das Viertelfinale der Champions League buchen. Das Rückspiel bei Manchester City im Ticker.

Den Superstars Erling Haaland und Kevin De Bruyne setzt RB Leipzig in der Offensive das Duo Emil Forsberg und Timo Werner entgegen. Während der 31 Jahre alte Schwede Forsberg seinen x-ten Frühling erlebt und mit zehn Treffern in 34 Spielen quasi Mister Champions League ist, kann auch Nationalstürmer Werner (neun Treffer für RB) ein Faktor im Achtelfinal-Rückspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) beim englischen Meister Manchester City werden. Immerhin holte er ausgerechnet gegen das Team von Pep Guardiola den Titel in der Königsklasse - mit einem 1:0 Sieg des FC Chelsea am 29. Mai 2021.

Champions League: Manchester City gegen RB Leipzig im Live-Ticker

Der Fußball-Bundesligist benötigt an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg im Achtelfinal-Rückspiel beim englischen Meister Manchester City, nachdem das Hinspiel vor drei Wochen 1:1 endete. Bei bislang fünf Teilnahmen an der Königsklasse seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 schaffte RB nur 2019/2020 gegen Tottenham Hotspur den Sprung ins Viertelfinale. Danach ging es sogar bis ins Halbfinale, wo die Leipziger dann an Paris St. Germain scheiterten.

„Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um die richtige Balance, sehr, sehr viel Vertrauen, Mut - und unser bestes Spiel dieser Saison würde auch ganz gut passen“, sagte Trainer Marco Rose. Gegen das Weltklasse-Team von Pep Guardiola gewannen die Sachsen in der Vorsaison in der Gruppenphase zwar mit 2:1 daheim. Im Hinspiel hatte es im Etihad Stadium jedoch zuvor eine klare 3:6-Niederlage gegeben.

