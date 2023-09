Live! 1:0! RB Leipzig schockt den FC Bayern - Openda trifft

Leipzig. RB Leipzig landet im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern den ersten Treffer. Openda macht das 1:0. Das Topspiel gibt es hier im Live-Ticker.

Mit dem fitten Innenverteidiger-Duo Minjae Kim und Dayot Upamecano geht der FC Bayern München in das Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig. Das Duo kehrt nach einer Verletzungspause in die Startelf zurück. Routinier Thomas Müller ist ebenfalls wieder fit, sitzt am Samstagabend in der Leipziger Arena zunächst auf der Bank. Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss auf Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie) und Serge Gnabry (Unterarmbruch) verzichten.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Das Spiel heute im Live-Ticker

Leipzig startet, ausgenommen von den Langzeitverletzten Willi Orban und Dani Olmo, in Bestbesetzung. Lois Openda und Xavi Simons sollen für Glanzpunkte sorgen, nachdem sie unter der Woche im Pokal geschont worden waren. Der Niederländer Simons war beim 3:0 im Supercup Ende August neben dem herausragenden Dreifach-Torschützen Olmo bester Leipziger und kommt in bisher fünf Bundesliga-Spielen auf drei Tore und fünf Vorlagen.

Max Eberl nun Topkandidat beim FC Bayern

Einen Tag vor dem Spiel verkündeten die Gastgeber die überraschende Trennung von Sport-Geschäftsführer Max Eberl - nun erscheint der erfahrene Fußball-Manager frei für Bayern München. Sky berichtete am Freitagabend bereits, der rausgeworfene Geschäftsführer sei der Topkandidat als Sportvorstand des Rekordmeisters. Besonders Uli Hoeneß schätze Eberl und setze sich für dessen Verpflichtung ein.

