Live! Firmino bringt Liverpool auf Halbfinal-Kurs

Essen. Im Viertelfinale der Champions League trifft Liverpool auf Benfica Lissabon. Atlético Madrid spielt gegen Manchester City. Die Live-Ticker.

Beim Viertelfinal-Start der Champions League stehen am Dienstag (21.00 Uhr) auch die beiden Kult-Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola im Fokus. Klopp muss mit dem FC Liverpool zum Außenseiter Benfica Lissabon, Guardiola empfängt mit Premier-League-Spitzenreiter Manchester City den spanischen Fußball-Spitzenclub Atlético Madrid mit Coach Diego Simeone.

„Wir brauchen Mut und intelligente Entscheidungen“, sagte Guardiola mit Respekt vor dem Gegner. Atlético hatte im Achtelfinale bereits Manchester United aus dem Wettbewerb geworfen. „Wir haben United überstanden, warum sollten wir City nicht auch schlagen können?“ sagte Kapitän Koke. Sowohl das spanische Hauptstadtteam als auch Liverpool und Man City hatten am Wochenende in ihren Ligen siegreiche Generalproben für die Viertelfinal-Hinspiele in der europäischen Königsklasse gefeiert.

FC Liverpool - Benfica Lissabon

Atlético Madrid - Manchester City

