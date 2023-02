Live! Setzt Augsburg seine erstaunliche Freitagsserie fort?

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen vor dem Spiel gegen Hoffenheim am Mikrofon.

Augsburg. Der FC Augsburg hat sich einen Ruf als Spezialist für Freitagabend-Spiele erarbeitet. Gelingt auch gegen Hoffenheim ein Sieg? Der Live-Ticker.

Die Fußballprofis des FC Augsburg gehen mit dem Ruf als Freitagabend-Spezialisten zuversichtlich in das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. „Es ist uns tatsächlich bei unseren Siegen aufgefallen, dass die selten in den 15.30-Uhr-Spielen stattfinden“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor der nächsten Partie an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). „Aber erklärbar ist das nicht wirklich“, sagte Maaßen: „Ich hoffe, es ist Zufall.“

Maaßen hätte jedoch nichts dagegen, wenn auch das sechste Augsburger Freitagspiel nacheinander gewonnen würde. Unter seiner Leitung gab es in der laufenden Saison am Freitag unter Flutlicht bereits ein 1:0 bei Werder Bremen und erneut ein 1:0 nach einem Kopfballtreffer von Angreifer Mergim Berisha im letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor zwei Wochen.

Gegner Hoffenheim hat mit einer anderen Serie zu kämpfen, und zwar einer negativen. Seit zehn Ligaspielen ist die TSG sieglos.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Die Startaufstellungen:

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Veiga - Engels, Rexhbecaj - Arne Maier, Demirovic - Yeboah, Berisha

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Tohumcu, Delaney, Angelino - Baumgartner, Bebou - Dolberg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball