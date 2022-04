Liverpool schlägt Villarreal souverän 2:0

Liverpool. Nur eine Halbzeit lang können die Defensivkünstler des FC Villarreal dem Dauer-Druck des FC Liverpool standhalten. Dann schlägt die Klopp-Elf zu.

Vom enormen Druck lässt sich Jürgen Klopp schon lange nicht mehr aus der Ruhe bringen. "Wir sind Liverpool. Wir müssen kämpfen als ob wir die letzten zwölf Jahre nicht gewonnen haben. Das ist hier immer die Situation", sagte der deutsche Trainer vor dem Hinspiel im Halbfinale der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Gegen den FC Villarreal, der im Viertelfinale den FC Bayern München rausgeworfen hatte, sind die Reds zwar der klare Favorit, unterschätzen werden die Engländer die Spanier aber sicher nicht.

"Es ist etwas Besonderes, Teil des Halbfinals zu sein. Es ist verrückt, ein massives Spiel", sagte der frühere Dortmunder und Mainzer Bundesliga-Coach Klopp: "So viele Trainer und Spieler arbeiten dafür ihr ganzes Leben und haben keine Chance, so nah dran zu sein. Wir müssen das genießen." Im Heimspiel an der Anfield Road soll der Grundstein für das Erreichen des Endspiels am 28. Mai in Paris gelegt werden. Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in Spanien statt. (dpa)

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker:

