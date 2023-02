Live! So schlägt sich die Konkurrenz von Schalke und Bochum

Essen. Die TSG Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen, der VfBStuttgart muss zum SC Freiburg. Die Spiele im Tabellenkeller im Live-Ticker.

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia bedauert die Sperre seines Trainerkollegen Christian Streich vom SC Freiburg. "Es ist schade, dass er nicht an der Seitenlinie steht. Ich mag ihn, wir haben immer einen guten Austausch", sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Breisgau. "Er macht tolle Arbeit dort. Ich finde es immer schade, wenn ein Kollege nicht dabei sein kann."

Der VfB muss beim Spiel bei den Badenern umstellen. Tiago Tomás fehlt auch weiterhin wegen einer Bauchmuskelverletzung, Serhou Guirassy musste beim 0:2 gegen Werder Bremen mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Jedoch steht Silas Katompa Mvumpa beim Tabellen-16. wieder zur Verfügung und Borna Sosa könnte sein Startelf-Comeback feiern. Zuletzt wurde der kroatische WM-Dritte bereits eingewechselt.

Hoffenheim setzt auf einen Ex-Stuttgarter

Bei der TSG Hoffenheim, aktuell punktgleich mit dem Tabellennachbarn VfL Bochum soil ein neuer Trainer den Umschwung bringen. Am besten gleich beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Pellegrino Matarazzo ist bei den kriselnden Kraichgauern Nachfolger von André Breitenreiter, der nach einer Serie von neun sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Absturz in den Abstiegskampf hatte gehen müssen. "Wir haben noch 15 Spieltage. Keiner nimmt hier etwas auf die leichte Schulter. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass die Saison in zwei Spielen vorbei ist", sagte Sportchef Alexander Rosen zur prekären Lage der TSG nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz mit Matarazzos Ex-Kub VfB Stuttgart.

Außerdem spielt noch der Tabellen-13. FC Augsburg beim Tabellen-12. MSV Mainz.

