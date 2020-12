Live-Ticker Live! So steht es in der Champions League

Essen. Die entscheidenden Spieler der Gruppenphase laufen. Wer schafft es ins Achtelfinale der Champions Legaue. Die Live-Ticker.

Der FC Bayern München bestreitet sein letztes Gruppenspiel der Champions League ohne Robert Lewandowski und David Alaba. Lewandowski fehlt im Spiel am Mittwoch gegen Lokomotive Moskau nach Vereinsangaben wegen leichter muskulärer Probleme, Alaba verzichtet aus Gründen der „Belastungssteuerung“.

Nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Oktober ist der Kanadier Alphonso Davies zurück und steht gleich in der Startformation. Er wird links verteidigen, wo zuletzt beim 3:3 gegen RB Leipzig Alaba spielte. Für Lewandowski rückt wie vor einer Woche beim 1:1 auswärts gegen Atlético Madrid Eric Maxim Choupo-Moting in die Startelf.

Der deutsche Fußball-Meister steht bereits vor dem Heimspiel gegen Moskau als Gruppensieger und Achtelfinalist fest. Die Auslosung der K.o.-Runde findet am Montag in Nyon in der Schweiz statt.

Die Live-Ticker: