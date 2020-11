Live! Spielt Wolfburg gegen Hoffenheim um Glasners Job?

Wolfsburg. In Wolfsburg eskaliert vor dem Spiel gegen Hoffenheim der Streit zwischen Trainer Glasner und Geschäftsführer Schmadtke. Der Live-Ticker.

Das Fenster ist zu, seit fast fünf Wochen. Doch die Bilanz des VfL Wolfsburg auf dem Transfermarkt lässt Oliver Glasner bis heute keine Ruhe. "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag und schoss erneut öffentlich gegen die sportliche Führung um Jörg Schmadtke. Und der ließ das nicht auf sich sitzen.

Es ist der zweite Angriff in kürzester Zeit, schon am Donnerstag war der Österreicher Glasner wegen seiner Enttäuschung über die Sommertransfers für die Offensive in die Offensive gegangen. Er persönlich, so Glasner im Sky-Interview, habe einen Spieler mit "Tempo und Tiefgang" holen wollen, doch das "haben wir halt nicht geschafft". Beim "wir" schloss sich der 46-Jährige wohl eher nicht mit ein.

Schmadtke, der Glasner im Sommer 2019 aus dessen Heimat vom Linzer ASK verpflichtet hatte, reagierte prompt. "Ich finde es nicht gut. Ich finde den Zeitpunkt unglücklich", sagte der Sport-Geschäftsführer dem Kicker recht sachlich.

Wolfsburg hängt im Mittelfeld der Tabelle fest

Wolfsburg, nach fünf Unentschieden in sechs Spielen noch ungeschlagen, aber eben nur im Mittelfeld der Tabelle, hatte in der Transferperiode das polnische Sturmtalent Bartosz Bialek (18) und den früheren Dortmunder Maximilian Philipp (26) geholt. Offensichtlich nicht ganz das, was Glasners Vorstellungen entsprach. Es lässt sich bis zum Winter nichts mehr machen, dennoch reitet der Trainer auf dem Thema herum.

Entsprechend frostig ist die Atmosphäre vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Wie es danach weitergeht, ist völlig offen. Dass Glasner aber noch lange bei den Wölfen an der Seitenlinie steht, die Anfang Oktober die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League verpasst hatten, ist momentan nur schwer vorstellbar. (sid)

