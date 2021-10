Live! 1:0! Lewandowski mit der Hacke: Die Bayern führen

Leverkusen. Topspiel in der Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt am Sonntagnachmittag den FC Bayern München. Hier ist unser Live-Ticker.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen trotz der drohenden Haftstrafe auf Lucas Hernández. „Ich habe ihn ganz normal erlebt“, sagte Nagelsmann am Freitag zu Hernández: „Er hat sehr gut trainiert und ist in meinen Planungen für beide Spiele ganz normal dabei.“ Dem 25 Jahre alten Franzosen droht in Spanien eine Haftstrafe wegen der Missachtung eines Gerichtsurteils. In Leverkusen steht der Weltmeister in der Startelf.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Leverkusen: 1 Hradecky - 30 Frimpong, 6 Kossounou, 4 Tah, 5 Bakker - 11 Amiri, 10 Demirbay - 19 Diaby, 27 Wirtz, 7 Paulinho - 14 Schick. - Trainer: Seoane

München: 1 Neuer - 4 Süle, 2 Upamecano, 21 Hernandez, 19 Davies - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 7 Gnabry, 25 Thomas Müller, 10 Leroy Sane - 9 Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 25.000

