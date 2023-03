Live! 1:1 - Werder gleicht in Augsburg aus

Essen. Der Lieblingsgegener kommt. Werder ohne Stark und Buchanan nach Augsburg. Die Bundesliga-Partien im Live-Ticker:

Nicht nur der VfL Bochum und Schalke 04 kämpfen am Samstagmittag um wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Drei weitere Abstiegskandidaten sind am Samstag ebenfalls gefordert: Der FC Augsburg trifft zu Hause auf Werder Bremen, Hoffenheim gastiert in Mainz (beide 15.30 Uhr/Sky).

Im Kampf um die internationalen Plätze stehen Union Berlin und der SC Freiburg vor machbaren Aufgaben.

Die Spiele bei uns im Live-Ticker:

Der 1. FC Union Berlin will nach dem 0:3 im Spitzenspiel beim FC Bayern München zurück in die Erfolgsspur. Der 1. FC Köln kommt den Eisernen als Kontrahent gerade recht. Gegen die Rheinländer hat Union seit dem Aufstieg 2019 noch nie verloren. Gute Erinnerungen weckt besonders das jüngste Duell: Nach dem 1:0 im Hinspiel im September übernahm Union erstmals in seiner Geschichte die Tabellenführung. Sollte das Team von Urs Fischer unbezwungen bleiben, würde die Serie von Heimspielen ohne Niederlage auf 17 ausgebaut. Kölns Trainer Steffen Baumgart ist ein prominenter Ex-Unioner. Er spielte zwischen 2002 und 2004 in Köpenick.

Mainz 05 gewann zuletzt erstmals seit fast zwei Jahren wieder drei Bundesliga-Spiele hintereinander und möchte die Serie ausbauen. Hoffenheim hofft im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Matarazzo endlich auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. (dpa)

