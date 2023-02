Live! Union winkt bei Sieg gegen Mainz die Tabellenspitze

Der 1. FC Union Berlin könnte an die Spitze der Tabelle rücken.

Essen. Bei einem Sieg gegen Mainz 05 könnten die Berliner zwischenzeitlich am FC Bayern München vorbeiziehen. Die Bundesliga-Duelle im Life-Ticker:

Der 1. FC Union Berlin kann heute (15.30 Uhr/Sky) die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 würden die Köpenicker am FC Bayern München vorbeiziehen. Der deutsche Meister spielt erst am Sonntag beim VfL Wolfsburg.

Neben Union sind auch die weiteren Verfolger am Samstag im Einsatz: Der Dritte RB Leipzig spielt beim 1. FC Köln. Die sechstplatzierten Frankfurter treffen auf den Abstiegskandidaten Hertha BSC.

