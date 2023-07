Liverpool-Kapitän Henderson vor Wechsel nach Saudi-Arabien?

Liverpool Liverpool-Kapitän Jordan Henderson denkt laut Medienberichten trotz seines laufenden Vertrags über einen Wechsel nach Saudi-Arabien nach.

Wie unter anderem die „Daily Mail“ und der „Telegraph“ berichteten, liegt dem 33-Jährigen ein lukratives Angebot des saudischen Clubs Al-Ettifaq vor. Dort soll sich sein derzeitiges Gehalt angeblich mehr als vervierfachen. Al-Ettifaq wird neuerdings von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainiert, der Henderson gern zu sich holen würde.

Laut „Daily Mail“ wollte Henderson Gespräche mit Trainer Jürgen Klopp führen, um anschließend über seine Zukunft zu entscheiden. Ein Aspekt bei der Entscheidungsfindung dürfte auch Hendersons Zukunft in der englischen Nationalmannschaft sein. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien könnte seine Chancen bei den Three Lions in Zukunft gefährden.

Liverpool hat kürzlich die Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion und Dominik Szoboszlai von RB Leipzig verpflichtet. Beiden werden gute Chancen eingeräumt, sofort in der Startelf zu stehen. Trotzdem soll Klopp dem Vernehmen nach Henderson aufgrund seiner Erfahrung in Liverpool halten wollen, nachdem mit James Milner schon ein erfahrener Profi den Club verlassen hat.

Sollte Henderson einen Wechsel bevorzugen, müsste Al-Ettifaq voraussichtlich eine stattliche Ablösesumme an Liverpool zahlen, denn „Hendos“ Vertrag in Anfield läuft noch zwei Jahre. Das aber dürfte für den saudischen Club kein Problem sein. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.