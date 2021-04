DFB-Spiele bei RTL: Lothar Matthäus folgt auf Uli Hoeneß

Essen. Neue Aufgabe für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: Der 60-Jährige analysiert demnächst die DFB-Länderspiele bei RTL.

Zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der deutschen Nationalmannschaft hat sich Lothar Matthäus in den vergangenen Jahren regelmäßig geäußert - und nahm selten ein Blatt vor den Mund. Vor einem Monat etwa hatte der 60 Jahre alte Rekordnationalspieler im Gespräch mit dieser Redaktion noch Bundestrainer Joachim Löw kritisiert. Er hätte sich gewünscht, dass Löw in der Debatte um die ausgebooteten Rio-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng früher einlenkt. "Und der Umbruch hat einfach nicht funktioniert", sagte Matthäus.

Demnächst wird sich der Weltfußballer von 1990 noch öfter zur Nationalmannschaft äußern: Matthäus analysiert künftig bei RTL die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Damit tritt er die Nachfolge von Uli Hoeneß an, der zuletzt drei Spiele der DFB-Elf begleitete. Das gab der Kölner Sender am Montagmittag bekannt. "Ich freue mich, zukünftig - neben meiner Expertentätigkeit bei Sky - jetzt gemeinsam mit RTL die deutsche Fußballnationalmannschaft im TV begleiten zu dürfen", sagte Matthäus in einer Mitteilung. "Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch, begleiten. Ich hoffe aber, die Mannschaft wird wieder an frühere Erfolge anknüpfen können."

Schalke steigt ab: Weitere Informationen zum vierten Bundesligaabstieg von S04:

Bereits im Juni (2./7.) analysiert Matthäus die EM-Vorbereitungsspiele gegen Dänemark und Lettland. Nach dem Turnier begleitet der ehemalige Profi des FC Bayern München zudem die Nationalmannschaft bei den WM-Qualifikationsspielen für die umstrittene Endrunde in Katar kurz vor Weihnachten 2022. Die Rechte für diese Partien hat RTL exklusiv. Weiterhin wird Matthäus auch beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein, für den er seit der Saison 2012/13 tätig ist. Im Jahr 2017 wurde Matthäus mit dem deutschen Sportjournalismus-Preis ausgezeichnet. (fs)