Lukas Podolski steht in Polen in der Kritik

Essen. Anfang Juli war es, als Lukas Podolski bei seiner Rückkehr nach Polen zu Górnik Zabrze gefeiert wurde. Mittlerweile ist der Hype vorbei.

Rund 10.000 Fans hatten Lukas Podolski vor nicht allzulanger Zeit im Ernest-Pohl-Stadion" in Zabrze willkommen geheißen. Der einstige Fußball-Weltstar hielt sein Versprechen und unterschrieb zum Karriereende einen Vertrag bei seinem polnischen Herzensklub Górnik Zabrze.

Für das Engagement in Oberschlesien hatte der 36-jährige 130-malige (49 Treffer) deutsche Nationalspieler gar lukrativere Angebote aus Mexiko, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgelehnt.

Kein Tor, eine Vorlage in 559 Minuten

Podolski entfachte einen großen Hype um seine Person. Dieser ist mittlerweile im polnischen Fußball und auch in Zabrze abgeflacht. In den Sozialen Medien wird der in Gleiwitz geborene Podolski aufgrund seiner körperlichen Verfassung kritisiert. Die Kritiker behaupten, dass seine Physis nicht einmal mehr für die in Europa nur wenig angesehene Ekstraklasa - Platz 31 im Ranking der Uefa - ausreicht.

"Poldi" spielte bislang in acht Begegnungen über insgesamt 559 Minuten. Auf ein Tor wartet er noch, immerhin konnte er eine Vorlage beim 4:2-Erfolg am 2. Oktober 2021 über Wisla Plock beisteuern. In den letzten vier Spielen stand Podolski dann aber von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Rasen und Zabrze holte einen Sieg, zwei Unentschieden und verlor nur einmal.

Mitte bis Ende August fehlte der Offensivspieler aufgrund eines positiven Coronafalls. Er musste sich in eine mehrtägige Quarantäne begeben. Górnik Zabrze belegt trotz der Podolski-Verpflichtung nur Platz zwölf in der Ekstraklasa. Insgeheim hatten die Górnik Fans bei Poldis Kommen von Europa geträumt

