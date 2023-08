Manchester City verpasst Supercup-Titel gegen Arsenal

London Manchester City sieht im englischen Supercup gegen den FC Arsenal lange Zeit schon wie der Sieger aus. Die Entscheidung fällt dann doch erst im Elfmeterschießen.

Die Titelserie von Triple-Sieger Manchester City ist zum Beginn der neuen Fußball-Saison gerissen. Der englische Meister, FA-Cup-Sieger und Champions-League-Gewinner verpasste mit einem 1:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal und Kai Havertz den Community Shield.

Nach regulärer Spielzeit hatte es im Supercup 1:1 (0:0) gestanden. Im Londoner Wembley-Stadion brachte Cole Palmer Manchester in der 77. Minute in Führung, Leandro Trossard glich in der elften Minute der Nachspielzeit noch aus. Kevin De Bruyne und Rodri scheiterten dann im Elfmeterschießen.

Der gerade von RB Leipzig verpflichtete kroatische Abwehrspieler Josko Gvardiol fehlte noch bei Manchester City, dafür stand der vom FC Bayern München umworbene Verteidiger Kyle Walker in der Startformation. Im Tor bot Trainer Pep Guardiola den früheren Bielefelder Stefan Ortega auf. Nicht mehr dabei ist der bisherige Kapitän Ilkay Gündogan, Deutschlands neuer Fußballer des Jahres wechselte zum FC Barcelona.

Havertz mit erste guter Arsenal-Chance

Havertz hatte in der 25. Minute die erste gute Chance im Spiel, der in der Spitze aufgebotene Arsenal-Neuzugang scheiterte aus der Drehung mit seinem Linksschuss an Ortega. Auch den zweiten Versuch des deutschen Nationalspielers aus aussichtsreicher Position in der 41. Minute parierte Ortega.

Erst drei Minuten später kam auch City zur ersten gefährlichen Tor-Annäherung: Rodri versuchte es aus dem Mittelkreis, doch der Ball senkte sich über Arsenal-Schlussmann Aaron Ramsdale auf das Tornetz. Einen Kopfball von John Stones wehrte Ramsdale ab (52.) ab. Das Guardiola-Team agierte lange Zeit nur selten zwingend, ließ nach der Pause defensiv fast nichts mehr zu.

Im Mittelfeld kam nach einer guten Stunde De Bruyne, der sich im Champions-League-Finale am Oberschenkel verletzt hatte. Erling Haaland ging nach unauffälliger Leistung vom Rasen, für ihn kam Palmer. De Bruyne legte dann per Kopf für Palmer vor, der 21-Jährige schlenzte den Ball sehenswert mit dem linken Fuß ins Netz. Phil Foden hätte danach noch erhöhen können, doch Ramsdale hielt Arsenal im Spiel (82.). So traf Trossard mit einem vom Ex-Dortmunder Manuel Akanji abgefälschten Schuss zum späten Ausgleich und brachte sein Team noch ins siegreiche Elfmeterschießen.