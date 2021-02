TV-Kritik Marcel Reif mit Comeback: So kann er gerne wiederkommen

Essen Sport-Kommentator Marcel Reif sitzt während der Klub-WM wieder am Mikrofon. Seine Analysen sind wohltuend. Eine TV-Kritik.

DAZN hat es vorgemacht. Der Streamingdienst holte für Bundesliga-Übertragungen bekannte Kommentatoren aus dem Ruhestand. Fritz von Thurn und Taxis, Manni Breuckmann und Werner Hansch saßen in der Vorsaison am DAZN-Mikrofon. Und die Zuschauer fühlten sich zurückversetzt in das Zeitalter mit Libero, Nasenpflaster.

Bei der Bild werden sie sich gesagt haben: Was DAZN kann, können wir schon lange. Für die Spiele des FC Bayern München bei der Klub-Weltmeisterschaft gewann das Springer-Medium für sein Videoportal Marcel Reif. Der 71-Jährige kommentierte bereits Münchens 2:0-Halbfinale gegen den ägyptischen Vertreter al Ahly SC. Im Endspiel gegen Tigres UANL aus Mexiko war er wieder im Studio – und seine lange Pause war ihm nicht anzumerken. Nicht nur die Bayern waren dank des 1:0-Erfolges Gewinner, auch der Routinier am Mikrofon zeigte eine starke Leistung.

Jungtürken-Aussagen sorgt für Ärger

2016 gab er seinem Abschied beim Bezahlsender Sky bekannt. Danach tauchte Reif als Experte im Fernseher auf – und sorgte für Kontroversen. Im Sport1-Doppelpass erklärte er im Januar 2021, dass Marco Reus und Mats Hummels nicht irgendwelche Jungtürken seien. Es gab Rassismusvorwürfe gegen Reif, der eigentlich nur einen Ausdruck über eine politische Bewegung ausgekramt hatte.

Der Shitstorm war gerade abgeflaut, da sprach er im Bild-Videoformat „Reif ist live“ über Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Verklausuliert empfahl er den Teamkollegen des Profis, dessen nächtlichen Ausflug nach Essen mit einer Tracht Prügel zu sanktionieren. Erneut hagelte es Kritik.

Dass Reif wohltuende Analysen liefern kann, vor allem wenn der Ball rollt, bewies er am Donnerstag. Der Journalist hebt sich ab von seinen Marktschreier-Kollegen, die selbst bei jedem Abstauber-Tor des SV Sandhausen ausrasten.

Abseitsstellung bei Lewandowski erkannt

Er bewies während des Spiels Fachwissen, als er den Modus und die Kräfteverhältnisse der mexikanischen Liga erklärte. Reif erkannte auch sofort, dass Robert Lewandowski beim vermeintlichen 1:0 durch Joshua Kimmich im Abseits stand. Der zweite Kommentator, Bild-Sportchef Matthias Brügelmann, zweifelte die Entscheidung an. Doch Reif ließ sich seine Meinung nicht nehmen.

Ein paar Sprüche flossen auch in den Kommentar ein. Als Brügelmann den Tigres-Angreifer André-Pierre Gignac mit Lionel Messi verglich, griff Reif ein: „Das sind eher drei Messis.“ Der Franzose trug einige Kilogramm zu viel mit sich herum. Da wollte sich Reif den Spott nicht entgehen lassen. Er zeigte sich aber fair und lobte Gignac später für seine starke Leistung.

Ärger über den Videobeweis

Der Routinier gab auch den Traditionalisten. Als der Videobeweis nach Benjamin Pavards Siegtor lange dauerte, wurde Reif lauter: „Es fliegen Raumschiffe zum Mond und dann brauchen die so lange.“ Überhaupt: Den Videobeweis mag er nicht so. „Leute, macht mir nicht meinen Fußball kaputt“, mopperte Reif nach einer Diskussion um ein Handspiel.

Der Kommentator mag dafür diesen Sport und kann ihn sehr gut beschreiben. In dieser Form kann Reif für weitere Spiele gerne als Mikrofon zurückkehren.