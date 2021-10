Markus Gisdol neuer Cheftrainer bei Lokomotive Moskau

Moskau. Markus Gisdol wird Trainer nach Angabe des Klubs "zeitnah" Trainer des russischen Fußballclubs FC Lokomotive Moskau.

Der ehemalige Bundesliga-Coach Markus Gisdol wird Trainer beim russischen Fußballclub FC Lokomotive Moskau. Man habe sich mit Gisdol geeinigt, teilte der Verein am Sonntag mit. Demnach tritt der 52-Jährige seinen neuen Job in "naher Zukunft" an. Gisdol hatte zuletzt den 1. FC Köln trainiert, war nach einer Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 im April aber freigestellt worden.

Mit Gisdol gibt es in der russischen Premier Liga nun zwei ehemalige Bundesliga-Trainer. Sandro Schwarz hatte bereits im Oktober 2020 den Trainerposten bei Dynamo Moskau übernommen. Gisdol hat eine etwas schwierigere Ausgangslage als sein deutscher Kollege: Dynamo steht zurzeit mit 19 Punkten auf Platz zwei, Lokomotive mit 17 Punkten auf Platz fünf der Tabelle. Spitzenreiter ist nach zehn Spieltagen Meister Zenit St. Petersburg mit 23 Zählern. (dpa)

