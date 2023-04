Martina Voss-Tecklenburg verlängert: Dieses Mal hat der DFB alles richtig gemacht

Essen. Martina Voss-Tecklenburg bleibt dem DFB als Bundestrainerin erhalten. Ihr Vertrag wird bis 2025 verlängert. Korrekte Entscheidung? Ein Kommentar.

Der Deutsche Fußball-Bund hat in der Vergangenheit immer wieder Kritik einstecken müssen. Jüngstes Beispiel: der desaströse Umgang mit der One-Love-Binde bei der WM der Männer in Katar. Doch dieses Mal können die Bosse um DFB-Präsident Bernd Neuendorf einmal durchatmen. Sie haben alles richtig gemacht. Martina Voss-Tecklenburg hat ihren nach der WM in diesem Sommer auslaufenden Vertrag als Bundestrainerin der Fußballerinnen bis 2025 verlängert. Sie kann das mit dem ihr so eigenen verschmitzten Grinsen hinnehmen: Sie darf ihre bislang hervorragende Arbeit fortsetzen und weiter die Zukunft der deutschen Fußballerinnen mitgestalten. Doch auch der DFB kann sich freuen: Für ihn ist sie ein wahrer Glücksgriff.