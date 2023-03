Champions League Matthäus glaubt an Dortmunder Weiterkommen gegen Chelsea

London/München Lothar Matthäus glaubt, dass Borussia Dortmund „richtig gute Chancen“ auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League hat. „Sie müssen vor Selbstvertrauen strotzen. Mit dieser Siegesserie im Rücken können sie auch das richtige Ergebnis bei Chelsea London einfahren“, schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in einer Sky-Kolumne vor dem Achtelfinal-Rückspiel des BVB an diesem Dienstag beim englischen Topclub FC Chelsea (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Lothar Matthäus glaubt, dass Borussia Dortmund „richtig gute Chancen“ auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League hat. „Sie müssen vor Selbstvertrauen strotzen. Mit dieser Siegesserie im Rücken können sie auch das richtige Ergebnis bei Chelsea London einfahren“, schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in einer Sky-Kolumne vor dem Achtelfinal-Rückspiel des BVB an diesem Dienstag beim englischen Topclub FC Chelsea (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

„Die Mannschaft funktioniert, die Innenverteidigung sitzt, die Offensive trifft. Sie sind eine richtige Einheit. Ich glaube an die Dortmunder“, ergänzte der 61 Jahre alte Matthäus. In diesem Jahr hat der BVB seine bisherigen zehn Pflichtspiele gewonnen - darunter auch das Hinspiel gegen Chelsea mit 1:0.

Mbappé als „größte Gefahr“

Auch dem FC Bayern traut Matthäus im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Weiterkommen zu. „Sie sind die bessere Mannschaft und ich habe auch vor Messi nicht allzu viel Angst“, meinte der frühere Bayern-Kapitän, der nicht den argentinischen Weltmeister-Kapitän Messi, sondern den Franzosen Kylian Mbappé als „größte Gefahr“ aufseiten der Gäste bezeichnete. „Klar kann er in der dritten Minute bei einem Konter seine Mannschaft in Führung bringen“, erklärte Matthäus.

„Das ist am Mittwoch ein Spiel, bei dem alles passieren kann, und trotzdem bin ich sicher, dass die Bayern weiterkommen“, resümierte er. „Die Abwehr von PSG ist nicht so sattelfest, der Torwart nicht der Rückhalt, der er früher einmal war.“ Das Hinspiel in Paris gewannen die Münchner 1:0, beim Tor durch Kingsley Coman hatte PSG-Schlussmann Gianluigi Donnarumma unglücklich reagiert.