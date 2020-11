Max Kruse rettet Union einen Punkt, Bayern siegt mit Mühe

Essen. Der FC Bayern München offenbart beim 3:1-Sieg in Stuttgart erneut Schwächen. Union verspielt eine Führung gegen Frankfurt. Die Samstagsspiele.

Bayern München hat vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig wieder in die Spur gefunden - zumindest ergebnismäßig. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann beim frechen Aufsteiger VfB Stuttgart 3:1 (2:1), offenbarte beim mühevollen und glanzlosen Sieg defensiv aber erneut einige Mängel.

Tanguy Coulibaly brachte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo, der am Samstag seinen 43. Geburtstag feierte, in der 20. Minute überraschend in Führung. Kingsley Coman (20.), Torjäger Robert Lewandowski (45.+1) und Douglas Costa (88.) drehten das Spiel für die Münchner, die zuletzt gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinausgekommen waren, noch vor der Pause..

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Gedenkminute für Dieoo Maradona in Dortmund. Foto: firo

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Maradona-Trikots im Signal-Iduna-Park in Dortmund vor Beginn des Spiels BVB gegen Köln. Foto: firo

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Schweigeminute für Diego Maradona beim Spiel in Leipzig beim Spiel von RB gegen Arminia Bielefeld. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Gedenkminute für Diego Maradona vor dem Bundesliga-Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Foto: Getty

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Vor dem Spiel bei Union Berlin.

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Spieler von Brighton und Liverpool gedenken vor ihrem Premier-League-Spiel dem argentinischen Superstar. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Ein chinesischer Fan nimmt in Peking Abschied von Diego Maradona. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Gedenken an Diego Maradona in Indien. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Gedenkminute in England vor dem Europa-League-Spiel der Tottenham Hotspurs. Foto: dpa

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Spielerinnen der US-Nationalmannschaft und der Niederlande vor ihrem Freundschaftsspiel. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Beinahe ein Schrein: Maradona-Devotionalien vor dem Stadion "seiner" Junios in Buenos Aires. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Ein neuseeländischer Rugby-Spieler der All Blacks legt vor einem Spiel gegen die argentinische Nationalmannschaft ein Trikot mit Maradonas 10 auf den Stadionrasen. Foto: AFP

So ehrt die Bundesliga, so würdigt die Welt Diego Maradona Junge Kaschmiris mi Fotos von Diego Maradona. Foto: AFP

Der VfB blieb auch im fünften Heimspiel dieser Saison sieglos. Die Münchner verteidigten dagegen beim bereits 65. (!) Liga-Erfolg gegen die Schwaben (nur gegen den HSV gab es genauso viele Siege) ihre Tabellenführung.

Freiburg verpasst Befreiungsschlag in Augsburg

Der kriselnde SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und muss sich immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Trotz einer beherzten Leistung kam die Mannschaft von Trainer Christian Streich am neunten Spieltag beim FC Augsburg nicht über 1:1 (0:0) hinaus.

Union verspielt frühe Führung gegen Frankfurt

Überraschungsteam Union Berlin hat sechs Tage vor dem großen Hauptstadt-Derby den nächsten Bundesliga-Erfolg etwas unnötig verspielt. Trotz früher 2:0-Führung kamen die Köpenicker gegen die Remis-Könige von Eintracht Frankfurt nur zu einem 3:3 (2:2) und verpassten so den vierten Sieg nacheinander. Ex-Nationalspieler Max Kruse (82.) sicherte mit einem Traumtor einen Punkt.

Leipzig behält zu Hause weiße Weste: Sieg gegen Bielefeld

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga zu Hause seine weiße Weste behalten und liegt im Spitzenkampf weiter gut im Rennen. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich gegen Arminia Bielefeld ohne Glanz, aber am Ende verdient mit 2:1 (1:0) durch und feierte im fünften Heimspiel den fünften Sieg.

Der Spanier Angelino mit seinem vierten Saisontor (29.) und Christopher Nkunku (47.) erzielten die Tore für RB. Fabian Klos (75.) verkürzte mit seinem ersten Saisontor zum 1:2. Leipzigs Stürmer Alexander Sörloth (73.) vergab einen Foulelfmeter. (sid)

