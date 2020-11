Bild mit Seltenheitswert: Julian Weigl (l.) spielt für Lissabon in der portugiesischen Liga.

Fußball Medien: Ex-BVB-Profi Weigl will Benfica Lissabon verlassen

Lissabon. Laut einem Bericht der "Sport Bild" will Julian Weigl seinen Club Benfica Lissabon nach knapp einem Jahr wieder verlassen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Julian Weigl will laut einem Bericht der "Sport Bild" seinen Club Benfica Lissabon nach knapp einem Jahr schon wieder verlassen. Er habe deswegen die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Agentur beendet und werde zukünftig von Pini Zahavi vertreten, der auch für die Bayern-Spieler Robert Lewandowski und David Alaba arbeitet. Der 25 Jahre alte Weigl war erst im Januar von Borussia Dortmund nach Lissabon gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. An den ersten sieben Spieltagen der portugiesischen Liga stand der defensive Mittelfeldspieler nur einmal in der Startelf. (dpa)